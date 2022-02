Horizon Forbidden West per PS5 e PS4 riceve la patch 1.05 che corregge problemi grafici

Horizon Forbidden West è stato lanciato la scorsa settimana e nonostante il gioco sia stato elogiato da giocatori e dalla stampa specializzata, portava con sé alcuni problemi su entrambe le piattaforme, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il più eclatante di questi problemi si presentava sotto forma di ostacoli per quanto riguarda la progressione in alcune missioni. Ora, in una nuova patch che è stata pubblicata poche ore fa, Guerrilla ha annunciato che molti di questi problemi sono stati risolti. Meglio ancora, sono stati risolti anche alcuni dei persistenti bug grafici che non sono stati affrontati nella patch del day one.

Ci sono alcune correzioni minori presenti nelle note sulla patch, forse alcune delle più interessanti includono un problema per cui Aloy cadeva sotto alle texture se i giocatori saltavano un filmato, nonché un problema di salvataggio automatico che impediva ai giocatori di procedere durante la missione principale "Reach for the Stars".

Guerrilla Games è consapevole della presenza di altri bug segnalati dai giocatori e il team sta lavorando in modo da risolverli con una prossima patch. Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è disponibile per PS4 e PS5.

Fonte: IGN