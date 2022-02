Horizon Forbidden West PS5, PS4 Pro e PS4 in un video confronto

Mancano pochissimi giorni all'arrivo di Horizon Forbidden West: sappiamo che il gioco arriverà sia sulla console next-gen di PlayStation, PS5 che sulle piattaforme precedenti PS4 e PS4 Pro.

Per l'occasione lo YouTuber ElAnalistaDeBits ha messo a confronto le tre versioni del gioco in un interessante video. Un primo dettaglio non da poco è che la patch del day one è implementata in tutte le versioni messe a confronto, quindi l'esperienza è la stessa di chi gioca dal primo momento. Le differenze iniziano a farsi notare in quanto la vegetazione, ad esempio, è più densa su PS5, sebbene Aloy possa interagire con le piante su tutte e tre le versioni. Le texture sono migliori sulla console di nuova generazione di Sony, nonostante il gioco non utilizzi la tecnologia ray-tracing.

Le particelle sono uno dei punti chiave che mostrano la maggiore differenza visiva, mentre il frame rate è stabile, con quasi nessun calo nemmeno su PS4. Naturalmente, quando vengono lanciati i filmati, tutte le console subiscono dei cali di framerate. I tempi di caricamento sono notevolmente più brevi su PS5, caricando Forbidden West in soli 13 secondi, mentre sulla PS4 originale siamo a oltre 70 secondi. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 18 febbraio. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: Wccftech