Horizon Forbidden West per PS5 può vantare il supporto al giroscopio del DualSense

Horizon Forbidden West presenta a sorpresa un giroscopio che consente di mirare con l'arco di Aloy grazie al controller DualSense di PS5. In un recente tweet, l'utente di Tiwtter hypedomi, che ha avuto accesso in anteprima al gioco, ha rivelato e dimostrato le capacità di puntamento del giroscopio per l'arco di Aloy in Horizon Forbidden West. E' possibile vedere il giocatore ruotare il controller mentre la mira di Aloy segue i suoi movimenti sullo schermo.

Per attivare questo giroscopio con il controller DualSense, a quanto pare bisogna andare nel menu delle impostazioni di Horizon Forbidden West. L'utente non fornisce altri indizi su dove è possibile trovare le impostazioni per la mira, ma probabilmente è in un'opzione relativa al gameplay o all'accessibilità.

Questa opzione non era presente in Horizon Zero Dawn, perciò si tratta di un'aggiunta davvero molto interessante per i giocatori che non vedono l'ora di entrare nell'Ovest proibito con Aloy. Qui di seguito vi lasciamo al tweet.

I wish you all a happy #HorizonForbiddenWest launch day tomorrow! A quick PSA before you start playing: There's an awesome new gyro aiming option buried deep in the setting menu.

It makes aiming SO MUCH EASIER. Please give it a try. It really changed the way I play the game. pic.twitter.com/1VVoHMjjaD — hypedomi (@hype_domek) February 16, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

L'attesa è praticamente finita: Horizon Forbidden West arriverà finalmente domani per tutti i giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Eurogamer