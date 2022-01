Horizon Forbidden West: ecco quando pubblicheremo la nostra recensione!

L'uscita di Horizon Forbidden West si avvicina a grandi passi e in molti sono curiosi di sapere come sarà accolto l'attesissimo gioco di Guerrilla Games dalla critica specializzata.

Ebbene, l'embargo per la recensione di Horizon Forbidden West scadrà lunedì 14 febbraio, alle ore 09:01 italiane. Ciò significa che avremo le recensioni di Horizon Forbidden West ovunque quattro giorni prima della pubblicazione ufficiale su PS4 e PS5. Ovviamente anche la nostra recensione verrà pubblicata quel giorno, pertanto assicuratevi di visitare la nostra pagina per poterla leggere.

Nella giornata di ieri Guerrilla Games ha annunciato che il gioco è entrato in fase Gold, perciò come detto non subirà più nessun rinvio. Non solo ma per l'occasione il team di sviluppo ha mostrato alcune clip del titolo che giraa su PS4 Pro.

Horizon Forbidden West uscirà il 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5.