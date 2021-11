Horizon Forbidden West avrà robot con comportamenti e abilità impossibili da realizzare nel primo gioco

La popolazione di animali robot di Horizon Forbidden West farà uso di idee che non potevano essere raggiunte nel primo gioco della serie, inclusi diversi comportamenti, abilità e debolezze.

In un nuovo post sul blog di PlayStation, i designer di Guerrilla Games hanno rivelato nuovi dettagli su una varietà di creature meccaniche di Horizon Forbidden West. Con il nuovo gioco arrivano nuove possibilità, quindi il team ha voluto esplorare nuove aree e come diversi tipi di macchine vivrebbero in varie zone ecologiche.

"Durante lo sviluppo di Horizon Zero Dawn, abbiamo avuto un sacco di idee - ovviamente non tutto poteva essere inserito nel primo gioco, ma ora con Horizon Forbidden West siamo stati in grado di abbinare alcune idee entusiasmanti che in precedenza non erano realizzabili", ha affermato il principal machine designer Blake Politeski.

Le macchine hanno diversi modelli comportamentali e Aloy può trarne vantaggio. Ad esempio, può usare la polvere sollevata da una macchina mentre scava in cerca di risorse come copertura e avvicinarsi di soppiatto. Inoltre, le macchine di Horizon Forbidden West sono più mobili di prima. Possono saltare, nuotare e aggrapparsi alle superfici. In quanto tale, Aloy ha nuovi strumenti per adattarsi a queste nuove minacce come i fumogeni e la capacità di arrampicarsi.

Naturalmente, accanto a nuovi comportamenti, ci sono anche nuove macchine, progettate per adattarsi al nuovo ambiente di Forbidden West. Il Sunwing, una macchina volante più grande del Glinthawk di Horizon Zero Dawn, usa le sue ali per raccogliere l'energia solare. Sebbene siano vulnerabili durante la raccolta dell'energia solare, sono anche più attenti alle minacce circostanti quando sono inattivi.

Parlando di vulnerabilità, ogni macchina è stata progettata anche con molteplici mezzi per sconfiggerla. "Abbiamo aggiunto texture per mostrare i punti deboli o i componenti interattivi", ha spiegato Maxim Fleury, asset art lead. "Dovrete studiare attentamente ogni macchina per trovare modi diversi di affrontarla."

Aloy sarà anche in grado di guidare le macchine, o addirittura di cambiarne il loro comportamento, rendendole più aggressive o difensive.

Horizon Forbidden West uscirà il 17 febbraio 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: IGN.