Horizon Forbidden West è il secondo più grande lancio per PS5 in UK

Horizon: Forbidden West si è piazzato alla posizione numero 1 nelle classifiche "in scatola" del Regno Unito, secondo gli ultimi dati di GfK. Il gioco è il secondo più grande lancio per PS5 finora, dietro quello di Spider-Man: Miles Morales e appena prima di FIFA 22. Come Spider-Man, il nuovo Horizon è stato lanciato sia su PS4 che PS5. Il 68% delle vendite in scatola è stato registrato su PS5 e il resto su PS4.

Le vendite di lancio di Forbidden West sono diminuite del 35% rispetto al suo predecessore Horizon: Zero Dawn del 2017. Tuttavia, questi dati non tengono conto delle vendite digitali e il mercato del download ha subito un'accelerazione significativa negli ultimi cinque anni.

Considerando la mancanza di disponibilità di PS5, potremmo aspettarci che Horizon salga su e giù nelle classifiche man mano che più macchine diventeranno disponibili.

Pokemon Legends: Arceus è sceso alla posizione numero 2 (vendite in calo del 52% settimana su settimana). L'uscita di Horizon ha coinciso con l'arrivo di più console PS5 nei negozi, il che ha portato altri giochi PS5 a scalare le classifiche. Spider-Man: Miles Morales è salito di 15 posizioni alla numero 12 dopo un aumento delle vendite del 90% settimana dopo settimana. Nel frattempo, Ratchet & Clank: Rift Apart rientra in classifica alla posizione numero 20.

Proprio dietro Ratchet & Clank c'è Assassin's Creed: The Ezio Collection, che torna in classifica alla posizione numero 21 dopo il lancio della versione Switch.

Un nuovo aggiornamento di Cyberpunk 2077 ha migliorato il titolo per PS5 e Xbox Series X/S. Di conseguenza, il gioco di CD Projekt è aumentato del 271% nelle vendite settimana su settimana ed è rientrato nelle classifiche alla posizione numero 23.

L'altro nuovo gioco in classifica è King of Fighters XV alla numero 30.

Ecco la top ten per la settimana terminata il 19 febbraio:

Horizon: Forbidden West Pokémon Legends: Arceus Dying Light 2 Mario Kart 8: Deluxe FIFA 22 Animal Crossing: New Horizons Call of Duty: Vanguard Minecraft (Switch) Mario Party Superstars Just Dance 2022

Fonte: Gamesindustry.biz.