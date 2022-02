Horizon Forbidden West: Sony pianterà un albero per ogni giocatore che sbloccherà un particolare trofeo

Horizon Forbidden West è proprio dietro l'angolo. Nell'attesissimo sequel, Aloy dovrà salvare il pianeta da ambienti degradati che minacciano l'umanità di carestia. Nell'ambito di un'iniziativa in linea con i temi del gioco, Sony ha collaborato con la Arbor Day Foundation per piantare un albero per ogni sblocco del trofeo "Reached the Daunt". Il programma "Gioca e pianta" terminerà il 25 marzo, ovvero quando sarà raggiunta la donazione massima (circa 288.000 alberi).

Questa iniziativa si adatta sia alla missione più grande di Aloy, sia ad alcune delle missioni secondarie del gioco, che la portano ad aiutare a salvare la terra nell'"ovest proibito". I temi del gioco toccano pesantemente il tema del degrado climatico e dell'equilibrio dell'ecosistema. "Reached the Daunt" è un trofeo molto facile da ottenere e la maggior parte dei giocatori probabilmente lo sbloccherà entro le prime due ore del gioco, il che significa che molti giocatori hanno la possibilità di fare del bene tangibile per la Terra.

Gli sforzi di riforestazione si svolgeranno in tre località. La Douglas County Forest, nel Wisconsin, si estende su 278.000 acri e ha un grande bisogno di conifere. I 30.000 acri di Sheep Fire Private Lands, in California, hanno subito danni da fuoco: il rimboschimento aiuterà a sostenere i lupi grigi. Infine, il Torreya State Park, in Florida, si estende su 13.000 acri e ha una popolazione di pini a foglia lunga in declino. Specie come le tartarughe gopher e il Leuconotopicus borealis sarebbero sostenute dal rimboschimento.

Horizon Forbidden West uscirà il 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Polygon.