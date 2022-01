Horizon Forbidden West a rischio spoiler! Trapela una copia pre-gold del gioco

Horizon Forbidden West potrebbe essere a rischio spoiler, poiché pare che da una PS4 con jailbreak in Russia sia trapelata una copia pre-gold del gioco di Guerrilla.

Il nuovo capitolo della serie arriverà tra più di un mese e c'è un concreto rischio che possa ripetersi una situazione simile a quella di The Last of Us Parte II. Ricorderete che prima dell'uscita di TLOU 2 la rete fu invasa da moltissime informazioni sulla campagna e questo ha rovinato l'esperienza a molti fan.

Poco tempo fa, circolavano su Twitter delle immagini del gioco con l'interfaccia utente in russo ma ora sono state rimosse.

Leaked Horizon Forbidden West footage pic.twitter.com/gDeOhfwzEU — Dualsense Floppa (@theDualSense) January 10, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il rischio spoiler pare concreto e la situazione potrebbe peggiorare con il passare del tempo. La speranza è che Sony intervenga subito, fermando gli autori del leak che potrebbero pesantemente danneggiare l'uscita di Forbidden West.

L'unica cosa che potete fare al momento, è fare molta attenzione a quello che viene pubblicato sui canali social e YouTube.

Fonte: ResetEra.