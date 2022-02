Horizon Forbidden West festeggiato da Twitter con l'emoticon di Aloy!

Mancano pochissimi giorni all'arrivo di Horizon Forbidden West e la campagna marketing di Sony sta iniziando ad ingranare. Ora su Twitter è disponibile l'hashtag #HorizonForbiddenWest arricchito con il volto di Aloy, una sorpresa che è piaciuta moltissimo ai fan in attesa dell'uscita del gioco.

Per far comparire l'emoticon basta digitare gli hashtag: #HorizonForbiddenWest, #RiseAboveOurRuin e #BeyondTheHorizon. In questo modo l'app inserirà automaticamente il volto della tanto adorata protagonista.

In questi giorni anche Guerrilla Games ha pubblicato diverse informazioni per Horizon Forbidden West, tra cui tutte le opzioni di accessibilità che possono essere trovare nel menu impostazioni del gioco. Non solo ma recentemente il team ha anche pubblicato una nuova clip che mostra il gioco in esecuzione su PlayStation 4.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile dal 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5. Attualmente il gioco è già disponibile per il pre-load su entrambe le piattaforme.