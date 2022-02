Horizon Forbidden West in un video che mostra i cambiamenti dai trailer all'uscita del gioco

ElAnalistaDeBits torna su Horizon Forbidden West, stavolta per valutare come è cambiata l'ultima fatica di Guerrilla dai trailer del 2020 e dallo State of Play del 2021 all'uscita, ed effettivamente dei cambiamenti ci sono stati eccome, ma i risultati finali non sono deludenti - tutt'altro.

In generale si può notare come la saturazione nella versione finale sia aumentata, che se non altro dona una veste più accesa e luminosa all'Ovest, e alcuni asset presenti nei segmenti di gioco mostrati a giugno 2021 sono stati riposizionati (si parla principalmente di alberi e flora generale). Sempre parlando di filtri, l'ombreggiatura non è cambiata, ha solo una tonalità più calda, che convoglia una rappresentazione a schermo più realistica al tramonto.

Un cambiamento non grafico, invece, viene dall'intelligenza artificiale di una delle macchine che si trova sempre nella sezione mostrata nello State of Play di giugno: la macchina ostile aveva un comportamento scriptato ai fini della dimostrazione a schermo, mentre ora smette di rincorrere Aloy prima, evitando di arrampicarsi sulle strutture dalla cattedrale.

Finché si sta sopra la superficie dell'acqua, si possono notare migliorie nell'illuminazione e nella trasparenza dell'acqua. Sotto la superficie, i fondali marini sono diventati meno luminosi, ma una miglioria si può intravedere nella reazione più realistica dei capelli di Aloy. Ci sono meno asset sotto le onde, in particolare meno strutture sommerse in acqua. Le migliorie nella versione finale sono presenti anche nell'ombreggiatura della vegetazione, al netto di una leggerissima diminuzione della distanza di visualizzazione.

Altri cambiamenti si limitano al cambiamento nella posizione di alcuni asset specialmente nel filmato introduttivo, diverso in più punti dal trailer mostrato nel 2020. Nel trailer di gameplay del 2021 si poteva notare la Piaga Rossa anche nell'area costiera di San Francisco, rimossa nella versione finale così come l'enorme macchina-mammuth.

Il colpo d'occhio, comunque, resta notevole e ci sono stati anche degli upgrade, ma nonostante qualche lieve downgrade di certo non si può parlare di un "caso alla Watch Dogs".