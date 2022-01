Horizon Forbidden West in un nuovo video che punta i riflettori sulle affascinanti tribù

In un nuovo video dedicato a Horizon Forbidden West, possiamo dare uno sguardo ad alcune delle tribù che Aloy incontrerà nel corso dell'avventura.

Nel filmato viene fornito uno sguardo più da vicino a coloro che vivono alla frontiera, alle loro terre e ai loro costumi.

Alcune tribù saranno estranee ad Aloy, altre familiari. Ci sono i Carja e Oseram che hanno insediamenti ai confini, ci sono i campi di Plainsong che gli Utaru chiamano casa, e poi ci sono le terre del Clan Tenakth consumate dalla battaglia. In queste terre ci saranno nuove alleanze, ma potete anche aspettarvi di incontrare nemici mortali.

Il video non rivela tutti i segreti delle tribù mostrate, perché dovrete esplorare le terre e visitarle di persona per saperne di più.

In uscita il 18 febbraio per PS4 e PS5, Horizon Forbidden West presenterà una nuova trama, una nuova e più grande "fauna meccanica" e moltissimo altro mentre viaggerete attraverso una misteriosa nuova frontiera che si estende dallo Utah negli Stati Uniti all'Oceano Pacifico sulla costa occidentale.

Potete aspettarti un mondo più bello e vibrante di Horizon Zero Dawn, e il gioco non presenterà praticamente schermate di caricamento. La mappa è un po' più grande rispetto al primo capitolo e includerà laghi e fiumi in cui è possibile nuotare.

Horizon Forbidden West è stato annunciato a giugno 2020 ed era inizialmente previsto per il lancio l'anno scorso prima di essere rinviato al febbraio 2022.

Fonte: VG247.