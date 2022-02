Horizon Forbidden West è un successo su tutta la linea: ecco i voti principali della stampa

Questo San Valentino ci ha regalato le prime reazioni ufficiali su Horizon Forbidden West, l'ultima fatica Guerrilla e prima gemma del 2022 di Sony PlayStation. Come prevedibile, si tratta di un successo su tutta la linea, nonostante qualche criticità riscontrata soprattutto nella mancanza di una reale innovazione rispetto al primo capitolo di cinque anni fa. Di seguito potrete vedere la lista dei voti della stampa internazionale:

IGN - 9

Game Informer - 9.25

GameSpot - 8

Guardian - 4/5

EGM - 4/5

Paste Magazine - 8

Press Start - 10

TheGamer - 4/5

Screen Rant - 4.5/5

VideoGamer - 8

CGMagazine - 9

Easy Allies [Video] - 9

Hobby Consolas [Spagna] - 90/100

Gameblog [Francia] - 9

Eurogamer.it - 8

L'"8" di Eurogamer.it ha ovviamente acceso gli animi di molti, ma il nostro Stefano Silvestri si è espresso molto chiaramente sull'opera, apprezzandola molto. Qui un estratto della recensione che potrete trovare sulle nostre pagine, oltre alla videorecensione qui sotto. Non dimenticate che otto, è un signor voto.

"Horizon Forbidden West è open world molto bello da vedere, che racconta una storia avvincente narrando le gesta di un cast azzeccato. Propone anche stavolta l'abbinata tra robot e dinosauri, capace di riportarci alle passioni della nostra infanzia, ma si ferma sulla soglia del bigger and badder senza osare qualcosa di più. Guerrilla propone un sistema di combattimento che, dopo cinque anni, non è più accattivante come un tempo; mentre la user experience in alcuni casi è snella, in altri è appesantita da retaggi del passato. E se agli estimatori della serie tutto ciò basterà ed avanzerà, gli scettici della prima ora difficilmente cambieranno idea."

