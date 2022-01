Horizon Forbidden West avrà più di 40 creature meccaniche

Horizon Forbidden West presenterà oltre 40 macchine, molto più delle 26 presenti in Horizon Zero Dawn.

Da quando è stato annunciato Horizon Forbidden West, abbiamo visto diverse nuove macchine, tra cui Bristleback, Burrowers, Clamberjaws e Slitherfangs. Sebbene finora abbiamo visto molte di queste creature, non era ancora chiaro il loro numero totale, ma la guida Piggyback recentemente rivelata ci ha fornito un'idea riguardo al numero delle macchine.

La guida Horizon Forbidden West Piggyback è stata recentemente resa disponibile per il preordine e, oltre a essere lunga ben 650 pagine, suggerisce quanto sarà grande il gioco.

Come riportato da Push Square, nella descrizione del libro si parla di oltre 40 macchine. "Scopri come eludere ogni loro attacco e avere sempre le migliori strategie a portata di mano per abbatterle", aggiunge la descrizione.

Horizon Zero Dawn presentava 26 macchine, quindi ci saranno quasi il doppio delle creature nel sequel. La guida menziona anche che ci sono oltre 200 pagine incentrate solo sulle macchine, il che dovrebbe dare un'indicazione di quanto saranno più avanzate rispetto al primo gioco.

Fonte: Thegamer.