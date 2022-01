Horizon Zero Dawn in 8K con Ray Tracing è una meraviglia next gen dell'altro mondo

Per quanto ne sappiamo, Horizon Forbidden West non è previsto su PC al momento, ma i fan del primo capitolo appartenenti alla "master race" hanno trovato un modo di tamponare l'attesa del sequel dell'avventura di Aloy nell'Ovest Proibito tornando su Zero Dawn e rendendolo fotorealistico.

Il canale YouTube Digital Dreams ha utilizzato diverse mod che migliorano il rendering degli asset lontani, la telecamera e il DLSS, aggiungendo al contempo un'illuminazione globale con ray tracing, in un preset dal nome autoesplicativo: Beyond All Limits - tutto racchiuso in una cornice in 8K: una rappresentazione next-gen che solo una scheda video titanica come una RTX 3090 può catturare. I meriti sono stati anche del recente aggiornamento 1.11.2, che migliora l'uso della VRAM e risolve alcuni problemi con il DLSS di Nvidia o la sua controparte AMD, l'FSR.

Dunque, se siete possessori di una scheda video di simile potenza potrete emulare anche voi il risultato con il medesimo compendio di mod nell'attesa, magari, di informazioni aggiuntive per quanto riguarda le prossime esclusive Sony in arrivo su PC.

Fonte: Wccftech