Horizon Zero Dawn: Divoratuono abbattuto in 12 secondi. Sapete fare di meglio?

Anche se ci troviamo nel bel mezzo di Horizon Forbidden West ed Elden Ring, tornare sui titoli precedenti non fa certo male, soprattutto per capire in cosa si è fatto dei passi avanti e dove invece difetti conosciuti, permangono. Dopo tante ore di gameplay però, ci si può anche togliere degli sfizi, come abbattere una delle minacce più grandi degli Horizon in 12 secondi. Vi sfidiamo a fare di meglio.

Il Divoratuono è una delle macchine più iconiche di Horizon Zero Dawn (e di conseguenza Forbidden West), inserita un po' "a forza" all'interno della struttura creata da Guerrilla, ma era un'idea talmente bella che gli sviluppatori non se la sono sentita di scartarla. Armato di tutto punto, il T-Rex meccanico è davvero pericoloso, soprattutto per chi è armato di solo arco e frecce.

Ma Aloy non è una guerriera qualunque: con il giusto set è possibile essere inarrestabili, facilitati anche dall'ottimo studio delle animazioni prodotte dal team olandese che rende il tutto molto leggibile, tanto da riuscire a capire cosa colpire e quando seguendone le movenze. Anche questo è ottimo game design.

Fonte: Gamesradar.com