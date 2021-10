Horizon Zero Dawn in azione su Steam Deck! Shuhei Yoshida di PlayStation alla prova

Shuhei Yoshida, ex presidente di SIE Worldwide Studios per Sony e attuale capo della divisione Indie PlayStation, ha mostrato attraverso i suoi social come si sta godendo Horizon Zero Dawn su PC grazie alla console portatile di prossima uscita Steam Deck.

Come sappiamo Horizon Zero Dawn, da esclusiva PlayStation 4, è approdato su PC via Steam lo scorso anno. Ora, grazie ad una foto postata proprio da Yoshida, possiamo notare che il gioco funziona anche su Steam Deck. "Grazie a Valve, testando Horizon Zero Dawn su Steam Deck" ha scritto Yoshida nel tweet.

Steam Deck è la prossima console di Valve, dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell'anno con nuovi modelli e disponibilità in arrivo anche nel 2022. La console garantirà l'accesso completo alla libreria Steam dei giocatori. Tra questi, come potete vedere dal tweet qui di seguito ci sarà anche Horizon Zero Dawn. Yoshida la scorsa settimana ha testato, sempre con Horizon Zero Dawn, un'altra console, ovvero GPD Win 3, anche in quel caso con risultati soddisfacenti.

Su Steam il 14 gennaio arriverà un'altra grande esclusiva PlayStation, God of War: anche il viaggio di Atreus e Kratos quindi potrebbe farsi "portatile".

Fonte: Segment-next