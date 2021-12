Horizon Zero Dawn PC si aggiorna alla versione 1.11, con supporto a DLSS e FSR

Arriva un aggiornamento tanto atteso sulla versione PC di Horizon Zero Dawn, arrivato all'update 1.11. Questo nuovo aggiornamento introduce infatti la tecnologia di upscaling Nvidia con il supporto al DLSS e quella AMD, il FidelityFX Super Resolution (FSR). Queste innovazioni, soprattutto da parte di Nvidia, hanno cambiato il gaming su PC, permettendo un elevato dettaglio grafico, soprattutto con ray tracing attivo, senza abbattere il frame rate.

I due sistemi sono abbastanza simili nonostante l'uso di tecnologie diverse, ma il FidelityFX Super Resolution di AMD ha saputo dimostrare di avere le stesse potenzialità, anche se non maturo come il suo rivale. Questo significa che Horizon Zero Dawn può essere spinto al limite anche su PC non proprio di ultimo pelo, il che non è male visto che nonostante gli anni, è ancora un bel vedere.

Oltre a queste introduzioni, arrivano altri cambiamenti, soprattutto alla gestione degli shader:

Non c'è più un passaggio di pre-caricamento degli shader all'avvio. Il gioco caricherà sempre gli shader durante i vari caricamenti e in background.

I rallentamenti durante il gioco che si verificavano a causa del caricamento degli shader in background ora sono stati notevolmente ridotti.

Poiché i caricamenti degli shader sono ancora in corso in background, potresti notare che il gioco ha un maggiore utilizzo della CPU mentre ciò accade.

Le schermate di caricamento attenderanno il caricamento completo degli shader richiesti. Ciò può far sì che le schermate di caricamento richiedano un po' più di tempo su alcuni sistemi.

Su macchine con specifiche più elevate con CPU più veloci, le schermate di caricamento saranno in genere più brevi, a causa del caricamento più efficiente degli shader che sfrutta meglio le CPU di fascia alta.

Fonte: thesixthaxis.com