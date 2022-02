Horizon Zero Dawn per PS4 e PC ha venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo

Il capo dei PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha appena annunciato che Horizon Zero Dawn ha superato i venti milioni di unità vendute, combinando le versioni di PlayStation 4 e PC. Inoltre è stata raggiunta la cifra impressionante di 1 miliardo di ore giocate.

Anche Guerrilla Games nel post in cui annuncia il trailer cinematografico, scrive a riguardo: "Siamo entusiasti di annunciare che al 28 novembre 2021 Horizon Zero Dawn ha venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo, sommando le versioni PS4 e PC. E siamo altrettanto orgogliosi di comunicarvi che la nostra community ha trascorso oltre 1 miliardo di ore nel gioco! Non possiamo che ringraziarvi tutti quanti per il supporto e la passione che ci avete dimostrato".

Horizon Zero Dawn è una produzione di Guerrilla Games ed è diventato un enorme successo mondiale, ricevendo il plauso della critica e del pubblico. Ora i fan stanno aspettando con trepidazione l'uscita del sequel che può già essere prescaricato.

Wow, Horizon Zero Dawn has officially sold over 20 MILLION copies around the world across PS4 and PC! What an incredible achievement @Guerrilla, and a big thank you to our hugely supportive fans!



Now, let's get ready to visit #HorizonForbiddenWest in a week... pic.twitter.com/OsG3jLY2fX — Hermen Hulst (@hermenhulst) February 11, 2022

Horizon Forbidden West sarà disponibile per tutti i giocatori dal 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5.

