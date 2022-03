House of the Dragon, il prequel de Il Trono di Spade ha una data di uscita

Dopo mesi di attesa, ora c'è una data di uscita. La serie prequel de Il Trono di Spade, House of the Dragon, andrà in onda su HBO Max a partire dal 21 agosto per la gioia di tutti i fan.

House of the Dragon sarà composto da dieci episodi ambientati 200 anni prima degli eventi descritti ne Il Trono di Spade. La serie è basata sul libro di George RR Martin, Fire and Blood, che racconta gli eventi che hanno portato alla guerra civile dei Targaryen nota come la Danza dei Draghi.

Il cast stellare include Matt Smith nei panni del principe Daemon Targaryen, Paddy Considine nei panni di Re Viserys Targaryen, Emma D'Arcy nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen e Graham McTavish nei panni di Ser Harrold Westerling. Qui di seguito potete dare uno sguardo all'annuncio corredato da un primo poster ufficiale.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Le riprese principali si sono concluse a febbraio, con George R.R. Martin che ha commentato di essere entusiasta di vedere il prodotto finito.