HTC Vive Flow è il nuovo visore VR ultracompatto per l'intrattenimento ed il benessere

Dopo una serie di leak emersi nella giornata di ieri, ora arriva la conferma ufficiale: HTC ha annunciato Vive Flow, un visore VR ultracompatto. I preordini del visore VR sono già attivi sul sito ufficiale ad un costo di 499 dollari. A differenza della linea Vive Pro di HTC, questo nuovo visore VR non sembra dare la priorità ai giochi quanto all'intrattenimento e al benessere.

L'annuncio di oggi mette in evidenza le app che si concentrano su "meditazione", "allenamento del cervello" e "collaborazione e socializzazione", e quest'ultimo esempio richiede l'utilizzo del software di conferenza virtuale Vive Sync di HTC. Vive Flow supporta due tipi di connessioni per smartphone Android. Uno richiede una connessione "5G" e HDCP 2.2, che vengono utilizzati per eseguire il mirroring wireless dei contenuti dal telefono al mondo della realtà virtuale. L'altro è una connessione Bluetooth più semplice, necessaria per trasformare uno smartphone Android in un controller VR.

HTC afferma che Flow verrà lanciato con 100 app e ne supporterà 150 entro la fine dell'anno. Il visore possiede schermi LCD a definizione combinata 3,2 K, ovvero 1600 px di larghezza per occhio, a una frequenza di aggiornamento fissa a 75 Hz. Oltre a questo le sue ottiche includono di serie una correzione la cui diottria può essere regolata indipendentemente per ciascun occhio tramite un quadrante.

Attualmente l'uscita del visore HTC Vive Flow è prevista per novembre. Se siete interessati a questo link potete preordinarlo.

Fonte: Engadget