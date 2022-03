Humanoid Studios, il team del creatore di Mass Effect lavora a un titolo AAA con un nuovo universo sci-fi

La scorsa estate Casey Hudson, il creatore della trilogia originale di Mass Effect e all'epoca General Manager di BioWare, ha sorpreso i fan con l'annuncio di aver fondato Humanoid Studios: ora sono stati svelati i primissimi dettagli sul gioco a cui sta lavorando.

Grazie al sito ufficiale del team, è stato rivelato che gli sviluppatori stanno attualmente lavorando a un titolo AAA che sarà multipiattaforma. A sua volta, è stato indicato che la narrazione si concentrerà sui personaggi e si svolgerà in un universo sci-fi completamente nuovo.

Con questi pochi dati possiamo farci un'idea di come sarà questo misterioso gioco che lo studio sta preparando. Anche tutto questo è accompagnato da una serie di immagini artistiche che però non sappiamo se corrispondono a questo progetto in questione o sono un qualcosa di completamente diverso.

Nella stessa pagina vengono indicati alcuni dei pilastri fondamentali dell'azienda, come il fatto che il futuro dell'intrattenimento sia interattivo o che l'intrattenimento più appetibile sia quello che ha mondi, personaggi e una storia. Allo stesso modo, il gruppo crede nel potere di team piccoli, pur affermando che sta cercando di incorporare nuovi talenti che riceveranno supporto e libertà creativa con i migliori strumenti.

Fonte: VGC