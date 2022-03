Humble Bundle aggiunge altri giochi al pacchetto di beneficenza 'Stand with Ukraine'

Humble Bundle è scesa in prima linea in favore dell'Ucraina, colpita dall'invasione russa di cui tutti siamo ormai a conoscenza. Con un pacchetto di ben 120 elementi, tra moltissimi giochi, asset e ebook facente parte dell'iniziativa benefica "Stand with Ukraine", sono stati raccolti a oggi più di 15 milioni di euro, destinati al supporto della popolazione attraverso enti senza scopo di lucro come International Rescue Committee, International Medical Corps, Razom for Ukraine e Direct Relief.

New additions to Stand With Ukraine bundle ?



Iron Danger + Ryse: Son of Rome now available to purchasers via the download page.



Haven't bought the bundle? Only 48 hours left to support humanitarian efforts in #Ukraine with this 100% to charity bundle!https://t.co/BMSUkqVeJD pic.twitter.com/TFAIYMtCrV — Humble Bundle (@humble) March 24, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Alla lunga lista di titoli, che vede tra gli altri Metro Exodus, Quantum Break e Spyro Reignited Trilogy, si aggiungono (in modo retroattivo) anche Ryse: Son of Rome e Iron Danger, un RPG in salsa steampunk. Il prezzo del pacchetto parte da una donazione minima di 36,39€, una piccola spesa se confrontata con quanto ricevuto e soprattutto per lo scopo con viene utilizzata.

Ricordiamo infatti che il 100% della cifra viene devoluto agli enti sopracitati, per cui, prendete in considerazione l'idea dell'acquisto. Farete del bene a voi con un ottimo parco titoli e soprattutto al popolo ucraino.

Fonte: HumbleBundle.com