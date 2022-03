Humble Bundle con il suo pacchetto 'Stand With Ukraine' ha raccolto quasi 10 milioni di euro

Sempre più organizzazioni e aziende stanno cercando di aiutare l'Ucraina e chi fugge dal paese dopo l'invasione della Russia. Nelle ultime settimane abbiamo potuto vedere come le aziende del settore dei videogiochi abbiano voluto fare un ulteriore passo avanti per aiutare il Paese colpito dal conflitto. E la cosa migliore è che stanno avendo un grande successo, come nel caso di Humble Bundle.

Humble Bundle la scorsa settimana ha annunciato un incredibile bundle di 123 articoli che include giochi, fumetti, libri e software. Il prezzo di questo è di circa 36,39 euro e il suo obiettivo è raccogliere fondi per aiutare l'Ucraina.

La cosa straordinaria è che questo pacchetto ha già raccolto quasi 10 milioni di euro per l'Ucraina. Tutti quei soldi andranno al Paese e agli enti di beneficenza che stanno aiutando. Ma la cosa migliore è che chiunque acquisterà il pacchetto potrà decidere quanto del proprio denaro andrà a ciascuna organizzazione. Le organizzazioni che fanno parte di questo sono le seguenti: Razom for Ukraine, International Rescue Committee, International Medical Corps e Direct Relief.

An incredible £7.5m has already been raised, and there's still 4 days left to grab yourself the I Stand With Ukraine @humble bundle!



100% of donations will go towards Ukrainian humanitarian relief efforts ?? https://t.co/KzaO8mD2ou — Chucklefish (@ChucklefishLTD) March 21, 2022

Potete contribuire all'acquisto di questo bundle cliccando qui, ma avrete tempo ancora per pochi giorni: il bundle terminerà il 25 marzo.