Hunt: Showdown diventa una serie live-action annunciata da Crytek e Binge

Gioco multiplayer che mescola PvP e PvE, Hunt: Showdown ha la sua piccola comunità fedele e, soprattutto, un universo tutto suo. Il titolo si svolge in Louisiana nel 1890 con cacciatori di taglie che inseguono brutti mostri per vincere il jackpot. E questo si presta bene a un adattamento su piccolo schermo.

Crytek ha infatti annunciato che Hunt: Showdown sarà adattato in una serie live-action grazie a Binge, che ha a che fare con gli adattamenti di System Shock e Driver. Avni Yerli di Crytek, Faruk Yerli e Pascal Tonecker saranno i produttori esecutivi, insieme ad Allan Ungar e Vince Talenti di Binge. "Abbiamo sempre saputo che Hunt: Showdown sarebbe stato fantastico come serie live-action", ha detto Avni Yerli di Crytek. "Il mondo è oscuro, grintoso e coinvolgente, e c'è così tanto potenziale per raccontare tante grandi storie. Non vediamo l'ora di vedere cosa può creare il team di Binge".

Talenti ha aggiunto: "Hunt: Showdown è un gioco di sopravvivenza davvero molto adrenalinico con una tradizione incredibile che è matura per un adattamento della serie live-action. Siamo entusiasti di proporre questa serie ai giocatori".

Per vedere questo adattamento live-action di Hunt: Showdown bisognerà attendere una data ufficiale. La serie TV sarà disponibile direttamente in streaming sulla futura piattaforma Binge, accessibile su TV, cellulari, PC e console il prossimo anno.

