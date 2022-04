Hyper Light Breaker annunciato ufficialmente. Ecco il sequel in 3D di Hyper Light Drifter!

Lo sviluppatore Heart Machine ha svelato Hyper Light Breaker, una versione in 3D del suo acclamato action-adventure Hyper Light Drifter del 2016 che arriverà su PC all'inizio del prossimo anno.

Mentre Hyper Light Drifter ha offerto un'avventura per giocatore singolo ben progettata che unisce una ricca esplorazione con impegnativi combattimenti corpo a corpo in un mondo 2D, Hyper Light Breaker sembra una versione molto diversa dello stesso universo.

Tutto si svolge in un nuovo mondo "vasto, in continua evoluzione" (e completamente 3D) composto da enormi biomi e profondi labirinti - che i giocatori potranno esplorare. Potranno inoltre "sconfiggere mostri brutali, creare nuove build, sopravvivere alle misteriose Crowns e rovesciare l'onnipotente Re dell'Abisso".

Tutto ciò prende la forma di un'avventura in cui i giocatori - da soli o giocando in cooperativa con gli amici online - hanno il compito di sconfiggere "orde di nemici e boss giganteschi in frenetici combattimenti in terza persona". Per spingersi più a fondo nel gioco, i partecipanti possono personalizzare le proprie build utilizzando un "ampio arsenale di armi e oggetti".

Hyper Light Breaker sarà lanciato su Steam in accesso anticipato nella "primavera" del prossimo anno.

Fonte: Eurogamer.net.