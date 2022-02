I am Jesus Christ in un nuovo video gameplay che mostra la trasformazione dell'acqua in vino

Il mondo dei videogiochi ospita proposte di ogni genere. Alcuni più stravaganti di altri. E tra questi non possiamo che annoverare I Am Jesus Christ, un gioco in cui vestiremo proprio i panni di Gesù.

Durante l'avventura creata da SimulaM, dovremo compiere più di 30 miracoli, tra cui quello che è stato pubblicato recentemente in un video gameplay. In fondo, è un viaggio nella storia di Gesù dai miracoli alla sua crescita e crocifissione. Nello specifico il video ci mostra proprio come trasformare l'acqua in vino.

Il gioco è sviluppato sotto Unreal Engine 5 ed è attualmente annunciato per Steam. Al momento non c'è una data di uscita, e dal video si evince chiaramente che si tratta di un gioco che è ancora in sviluppo. I suoi creatori promettono di essere rispettosi dell'opera originale, quindi i giocatori non devono di certo aspettarsi cose bizzarre.

I Am Jesus Christ è attualmente in via di sviluppo e dovrebbe uscire quest'anno.

