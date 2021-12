I am Jesus Christ in un nuovo video che mostra Gerusalemme. Alpha test in arrivo

Nella giornata di ieri, gli sviluppatori SimulaM hanno pubblicato un nuovo video gameplay dedicato al loro tanto chiacchierato titolo, il simulatore di Messia, I Am Jesus Christ.

Come parte del diario degli sviluppatori questo video si concentra su Gerusalemme, mostrando a che punto sia lo sviluppo del gioco: nel video possiamo notare come l'ambientazione intorno a Gerusalemme sia rigogliosa, con alberi e piante che vengono posizionate dal team. Nel caso non lo conosceste, I Am Jesus Christ è un titolo che vi metterà nei panni di Gesù e vi permetterà di rivivere la sua intera vita, dalla nascita alla resurrezione. Avrete la possibilità di compiere diversi miracoli, incontrare persone e apostoli e perfino esorcizzare e combattere i demoni che vi ostacoleranno.

Lo studio di sviluppo ha dichiarato che la campagna Kickstarter è stata rinviata, ma chi vuole può entrare a far parte dell'alpha test in modo da poter dare uno sguardo più da vicino allo sviluppo del gioco. Senza indugi vi lasciamo alla visione del video.

I Am Jesus Christ è previsto su PC Steam, ma attualmente non c'è ancora una data di uscita, solo una finestra di lancio programmata per il 2022.

Fonte: Twinfinite