Ice Poseidon nella bufera: lo YouTuber truffa i fan rubando $500.000 con un 'sistema' legato alle criptovalute

Paul "Ice Poseidon" Denino, un'ex star di Twitch che ora trasmette in streaming su YouTube dopo che la piattaforma di proprietà di Amazon lo ha bannato nel 2017, è stato accusato di aver rubato circa $ 500.000 ai suoi fan. Questa truffa è stata scoperta dallo YouTuber Coffeezilla e segnalata per la prima volta da TheGamer.

Ice Poseidon era un grande nome su Twitch a metà degli anni 2010, è diventato famoso intorno al 2015 per gli streaming dell'MMORPG Runescape di Jagex. Ice Poseidon è stato sospeso più volte fino ad aprile 2017, quando Twitch lo ha bannato definitivamente dopo l'accusa di Swatting. Lo streamer si è poi trasferito su YouTube dopo la chiusura di Mixer nel giugno 2020.

Ma cosa è successo questa volta? Coffeezilla, uno YouTuber che indaga su truffatori e truffe, ha pubblicato un video di 23 minuti che analizza quanto fatto dallo streamer. In breve, Ice Poseidon ha indotto i suoi follower a investire in CxCoin, una piattaforma fondata dallo streamer per i creatori di contenuti per ottenere donazioni di criptovaluta. In totale ha preso ai suoi fan $500.000.

Nel video di Coffeezilla, Ice Poseidon non solo non sembrava pentito, ma ha ammesso di aver ingannato tutti i suoi fan che hanno investito in CxCoin. Inoltre, lo streamer ha anche detto che non restituirà i soldi. Per la cronaca, CxCoin non vale nulla in questo momento. Secondo siti di analisi dei dati di criptovaluta come CoinGecko e Live Coin Watch, CxCoin è sceso a $0,000000002283.

"Parte della responsabilità è anche [dei fan] per averci messo troppe emozioni", ha detto Ice Poseidon. "Nessuno merita [di essere derubato]. A volte devi badare a te stesso".

Durante la loro chat, Ice Poseidon ha detto a Coffeezilla che potrebbe restituire i soldi, ma non ha intenzione di farlo. Ad un certo punto, il 26 gennaio, Ice Poseidon ha avuto un leggero ripensamento. Ha accettato di restituire $155.000, ma Coffeezilla ha scoperto che Ice Poseidon ha restituito solo $47.000. Ha ancora intascato più di quanto ha restituito.

