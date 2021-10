DOOM e Quake qualcosa si muove con id Software che assume per un nuovo progetto

Id Software, lo studio dietro gli storici Doom, Quake e Rage tra gli altri, è alla ricerca di collaboratori, nello specifico un Senior Technical Animator, uno Skybox Artist, un Environment Concept Artist e diverse altre figure tecniche.

Nell'annuncio di ricerca, in cui è sottolineata la richiesta di esperienza nello stile 'sci-fi e fantasy' è possibile anche leggere che coloro che saranno assunti "saranno responsabili dell'aspetto visivo e dell'implementazione di ambientazioni e visuali sci-fi e fantasy di livello AAA".

Non è specificato purtroppo in quale franchise queste figure saranno occupate, tuttavia si parla di un "action FPS iconico", legando quindi il lavoro a quelli che potrebbero essere progetti relativi ai franchise di Doom e Quake,

Doom Eternal, rilasciato nel 2020, ha da poco ricevuto il supporto per le console next gen e un importante update che ha inserito la modalità Orda, con alcune modifiche importanti alla Battlemode, ossia la modalità multiplayer. Per quanto riguarda Quake invece, la serie ha vissuto recentemente un importante revival, con l'uscita della versione rimasterizzata di Quake su tutte le piattaforme, in occasione del 25simo anniversario, e l'approdo di tutti e tre i capitoli della serie su Xbox Game Pass.

Questo nuovo progetto quindi potrebbe riguardare sia Doom, che si tratti di una nuova espansione o di un nuovo capitolo, sia Quake, senza però tralasciare Rage, che con Rage 2 non ha raggiunto proprio l'apice della popolarità. Che sia il momento di una rinfrescata? Probabilmente lo scopriremo presto.

Fonte: videogameschronicle