ID@Xbox ha portato più di $2,5 miliardi di guadagno agli sviluppatori indie

Recentemente, Chris Charla, content curation and programs head di Xbox ha rivelato alcuni dettagli sul programma indie ID@Xbox.

Oltre a condividere alcune statistiche interessanti sulle prestazioni di ID@Xbox, Charla ha anche offerto alcune informazioni sulle entrate che il programma ha portato per gli sviluppatori.

"Dall'inizio del programma, gli sviluppatori indipendenti hanno guadagnato oltre 2,5 miliardi di dollari in royalties e le entrate totali generate dai partner ID@Xbox su Xbox sono quasi raddoppiate negli ultimi tre anni. Questi sono numeri sbalorditivi e parlano del potere degli sviluppatori indipendenti".

Charla ha anche detto che Microsoft ha piani più grandi per il programma. "Siamo orgogliosi che oltre 4.600 sviluppatori provenienti da 94 paesi in tutto il mondo stiano cercando di offrire esperienze ai giocatori tramite Xbox, inclusi più di 1.000 creatori che si sono iscritti al programma ID@Xbox negli ultimi due anni", ha affermato. "Con oltre 3.000 giochi di sviluppatori indipendenti su Xbox, abbiamo ancora molta strada da fare".

Nelle notizie correlate, il boss di Xbox Phil Spencer ha voluto assicurare a sviluppatori e giocatori che le vendite di videogiochi sono altrettanto importanti per Xbox nonostante la rapida ascesa di Game Pass. "Spesso mi viene chiesto dagli sviluppatori 'se non sono nell'abbonamento, non sono più utilizzabile su Xbox?'. Non è assolutamente vero", ha detto Spencer. "Osserviamo la vendita al dettaglio; le persone che vendono giochi, acquistano giochi... è una parte importante del nostro business".

Fonte: Thegamer.