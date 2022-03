ID@Xbox Showcase annunciato per il 16 marzo

Dopo gli eventi Nintendo e Sony, anche Microsoft ha fissato il suo. Il 16 marzo potremmo vedere diversi indie in uscita quest'anno tra Tunic, Trek to Yomi, Shredders e molti altri, nel nuovo ID@Xbox Showcase.

Saranno dunque presenti diversi team indipendenti come Finji, autori di Tunic (in uscita il 16 marzo) e Whitehorn, ma avremo aggiornamenti per altri giochi in arrivo come There is No Light e Trek a Yomi (che uscirà questa primavera). Nel frattempo, vengono menzionati anche Shredders (17 marzo) e Roblox.

Oltre a questo, il nuovo showcase sarà la vetrina per il primo gioco di iam8bit. Occhi puntati dunque al 16 marzo alle 19:00 ora italiana, soprattutto su Tunic, l'interessante "zeldalike" che ha fatto tanto parlare di sé sin dalla sua presentazione. È anche molto probabile che molti di questi titoli arriveranno dal day one anche su Xbox Game Pass, come ormai da prassi.

Fonte: gamingbolt.com