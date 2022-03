ID@Xbox Showcase seguito in diretta dalle 18:30!

Dopo gli eventi Nintendo e Sony, anche Microsoft ha deciso di annunciare il suo evento che si terrà proprio questa sera. Saremo in grado di dare uno sguardo diversi indie in uscita quest'anno tra Tunic, Trek to Yomi, Shredders e molti altri, grazie all'ID@Xbox Showcase.

Non solo ci saranno i giochi citati sopra, ma Xbox ha in serbo anche parecchie novità per i fan dei titoli indie. Come abbiamo detto, l'evento si terrà questa sera e per l'occasione dalle 18:30 Virginia Paravani seguirà in diretta l'ID@Xbox Showcase.

Sarete in grado di seguirci sia cliccando sul canale Twitch di Eurogamer Italia oppure proprio qui sotto, con una comoda box chat che vi permetterà di interagire con la nostra Virginia.

Non mancate!