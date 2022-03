Ikumi Nakamura, ex director di Ghostwire Tokyo presenta il suo nuovo studio, Unseen

L'ex creative director di GhostWire: Tokyo, Ikumi Nakamura, ha ufficialmente lanciato il suo nuovo studio chiamato Unseen. Nakamura, che ha avuto un grande successo all'E3 2019 e in precedenza ha lavorato su Okami e Bayonetta, ha lasciato Tango Gameworks a causa delle preoccupazioni per la sua salute.

Dopo aver lasciato Tango Gameworks, ha ricevuto una marea di offerte di lavoro. Ha visitato studi di gioco in tutto il mondo, vedendo come diverse aziende realizzavano giochi e ha utilizzato quell'esperienza per creare la sua impresa, Unseen. Nakamura vuole che lo studio sia un collettivo di personale eterogeneo e interculturale con sviluppatori dal Giappone e da tutto il mondo.

"Un mix di culture può essere un terreno fertile per nuove idee, che è la vera gioia di avviare un nuovo studio", afferma Nakamura. Questa diversità si rifletterà naturalmente nei giochi realizzati dallo studio. "Voglio creare un gioco con personaggi che riflettano personalità e minoranze della vita reale, con un'ambientazione di mentalità aperta che rappresenti più culture", afferma Nakamura.

Secondo quanto riportato nel video Unseen affronterà anche un mix di progetti. "Non voglio pensare solo in termini di videogiochi", afferma Nakamura. "Voglio creare una nuova IP che possa funzionare come una varietà di intrattenimento. Ad esempio, anime, istruzione e abbigliamento. Mi piacerebbe creare un gioco che possa avere un impatto anche su questo tipo di media".

Fonte: IGN