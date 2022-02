Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, svelati i nomi di dieci personaggi della serie TV Amazon

Recentemente è stata annunciata in maniera ufficiale la data di uscita della serie TV Amazon Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere in arrivo il 2 settembre. Diversi poster sono stati pubblicati nel frattempo, ma ora possiamo dare uno sguardo ai nomi di alcuni di questi personaggi, dieci per l'esattezza.

Questo drama epico porterà per la prima volta sugli schermi la mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Partendo da un momento di relativa pace, migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo.

Opera letteraria di fama mondiale e vincitore dell'International Fantasy Award e del Prometheus Hall of Fame Award, Il Signore degli Anelli è uno dei libri più letti e amati non solo dai fan del genere fantasy. I libri de Il Signore degli Anelli sono stati tradotti in 40 lingue e hanno venduto più di 150 milioni di copie. Qui di seguito potete dare uno sguardo ai primi dieci personaggi rivelati.

Ricordiamo che Il Signore degli Anelli: Gli Anellli del Potere sarà disponibile su Prime Video dal 2 settembre.