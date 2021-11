Il Signore degli Anelli: lo studio degli effetti speciali sta sviluppando un nuovo gioco basato su una grande IP

se siete tra quelli che è rimasto colpito dagli effetti speciali all'interno della trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli, questa potrebbe essere una buona notizia. Lo studio Weta infatti, chi si è occupata di tali effetti e delle scenografie, si occuperà di un videogioco, a quanto pare di un'IP molto cara ai fan.

In un annuncio di lavoro, con dicitura "[IP] molto vicina ai nostri cuori" fare il collegamento diretto con Il Signore degli Anelli sarebbe abbastanza semplice, ma non scontato. Il team è infatti a lavoro su diversi franchise come Lo Hobbit, King Kong, Avatar e Wonder Woman, per cui la tanta vociferata proprietà intellettuale potrebbe anche riferirsi a questi brand.

Possiamo estrapolare qualche informazione dall'annuncio, con un titolo cui lavori sono appena cominciati ma che uscirà su PC e console, presumibilmente di nuova generazione. Non è comunque la prima volta che Weta si occupa di videogame, visto che uno studio apposito è stato aperto nel 2012. Tra i loro lavori in tal senso troviamo Invaders for Magic Leap del Dr. Grordbort e il gioco multiplayer VR Combonauts. Nulla che faccia gridare al miracolo, ma ci possiamo fidare.

