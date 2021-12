Ill: l'FPS horror passa a Unreal Engine 5 e si mostra in un nuovo trailer

Clout Games ha pubblicato un trailer per il suo prossimo gioco Ill, un FPS horror che utilizza Unreal Engine 5.

Il trailer è solo un teaser che fornisce un'idea dell'aspetto e del tono di Ill e mostra il nuovo Unreal Engine 5, a cui Clout Games è recentemente passato. Non è stata rivelata una data di uscita nel trailer, ma è possibile trovare aggiornamenti supportando il team su Patreon.

Il trailer di Ill mostra il personaggio principale che controlla il suo revolver mentre sale una rampa di scale. Al culmine c'è una stanza distrutta con documenti e carte sparsi qua e là. Un grosso pezzo di cemento è crollato e ha aperto la stanza al cielo.

Un post su Patreon spiega perché la piattaforma è ancora in uso. "Alcune persone chiedono, perché dovrei supportare Patreon? Vogliamo solo chiarire che tutti i soldi andranno allo sviluppo, e la parte di Patreon non è in realtà insignificante. Lo sviluppo di giochi AAA è in realtà follemente costoso nel 2021".

L'uso di Unreal Engine 5 significa che gli sviluppatori avranno accesso alle ultime tecnologie aggiunte al motore, Nanite e Lumen.

Fonte: Nme.com.