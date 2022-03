Immortals Fenyx Rising potrebbe ricevere un sequel

Con l'assenza di un E3 fisico ancora una volta quest'anno, i piani per show digitali sono ancora incerti. Tutti gli occhi sono puntati sui grandi publisher per vedere come potrebbero continuare a riempire il vuoto lasciato dal famoso evento.

E secondo un nuovo report, Ubisoft sta attualmente preparando un evento "massiccio" a parte, dove potrebbe rivelare un nuovo gioco Prince of Persia e un sequel di Immortals Fenix ​​Rising.

Secondo il leaker Tom Henderson, che cita "diverse fonti con conoscenza diretta dei piani di Ubisoft" in un articolo su Xfire, Ubisoft ha attualmente circa 20 giochi pronti per una sorta di annuncio nel "prossimo futuro". La maggior parte di questi li conosciamo già, Assassin's Creed Infinity, Mario + Rabbids Sparks of Hope e Beyond Good and Evil 2, ma un paio non hanno ancora ricevuto alcun tipo di rivelazione ufficiale.

Si parla di Assassin's Creed Rift e secondo quanto riferito è in arrivo un terzo capitolo nella serie di corse di Ubisoft The Crew (attualmente denominato Project Orlando). Henderson riporta anche che un sequel di Immortals Fenyx Rising sarebbe nelle fasi di pre-produzione, con Ubisoft che attualmente cerca sviluppatori da impiegare sul titolo.

In altre notizie, abbiamo appreso che Ubisoft Montpellier sta attualmente lavorando a un nuovo titolo di Prince of Persia - separato dal travagliato remake di Sands of Time - che secondo quanto riferito sarà un gioco 2.5D che prenderà "ispirazione da Ori".

Fonte: Eurogamer.net.