Indiana Jones e Wolfenstein III? Machine Games sta lavorando a due giochi per Xbox Series X/S

Machine Games è uno degli studi più di successo di Bethesda. Non a caso, sono loro ad essersi occupati della serie Wolfenstein, lanciando ben quattro giochi molto apprezzati da tutti. Inoltre, ora sono immersi nello sviluppo del nuovo Indiana Jones, un progetto che è ancora nelle sue prime fasi di sviluppo.

Tuttavia sembra che lo studio stia lavorando a un altro progetto parallelo, dal momento che Youngblood è stato lanciato nel 2019 non abbiamo avuto notizie dallo sviluppatore. L'ultimo indizio che abbiamo ottenuto dal profilo LindedIn di uno degli sviluppatori di Machine Games, che nel suo curriculum indica di aver lavorato come Senior Designer di un gioco non annunciato per più di tre anni. Con il termine non annunciato, si può escludere quindi Indiana Jones.

Con questi indizi, il progetto potrebbe non arrivare molto presto. Non sappiamo tuttavia se si possa trattare di una nuova IP o del tanto atteso sequel di Wolfenstein, ma quest'ultima ipotesi potrebbe comunque essere la più probabile visto che i fan chiedono a gran voce un nuovo capitolo.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per adesso di certo c'è solo il profilo LinkedIn di questo sviluppatore. Arriveranno in futuro informazioni da Machine Games? Solo il tempo ce lo dirà.