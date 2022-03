Infamous sta per tornare su PS5?

Sembra che un nuovo gioco della serie Infamous sia in sviluppo per PS5. Nell'ultimo anno, sono emersi diversi rumor secondo cui Sony potrebbe cercare di riportare indietro Infamous.

Secondo AccountNGT, che in precedenza ha condiviso scoop accurati relativi ad altri videogiochi in arrivo, PlayStation starebbe esaminando un revival della serie. Sebbene questo nuovo report non dica molto su come potrebbe essere una nuova versione PS5 di Infamous, potrebbe non essere l'unico gioco targato Sucker Punch di ritorno.

"Posso confermare che un nuovo Sly Cooper e un nuovo Infamous sono in fase di sviluppo", ha affermato l'account.

I can corroborate that a new Sly Cooper and a new Infamous are in development. https://t.co/ymgwhJyJW3 — AccountNGT (@accngt) March 2, 2022

Forse la domanda più grande sul ritorno di Infamous riguarda lo studio che realizzerebbe il progetto. Negli ultimi anni, Sucker Punch Productions è passata allo sviluppo di Ghost of Tsushima, che è diventato un grande successo per PlayStation. Con questo in mente, sembra che un sequel di Ghost of Tsushima sia quasi garantito in futuro. Considerando questo, sembra Sucker Punch potrebbe non lavorare a un eventuale nuovo gioco Infamous per PS5.

Ad oggi, la serie è ferma a Infamous: Second Son del 2014. Anche un'espansione standalone, Infamous: First Light, è stata lanciata nel 2014. Dopo questi titoli, Sony non ha annunciato nulla di nuovo associato al franchise.

