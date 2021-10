Inscryption: ora disponibile il gioco di carte horror di Devolver Digital

Inquietante e strano, ma anche molto interessante, si presenta Inscryption, gioco horror d'avventura giocato tramite carte ora disponibile per PC su Steam, GOG e Humble.

Dal creatore di Pony Island e The Hex arriva dunque l'ultima dichiarazione d'amore ai videogiochi fondicervello e autodistruttiva. Inscryption è un'odissea fatta di cupe carte dark che fonde un roguelike deckbuilder, enigmi in stile escape-room e l'horror psicologico in un frullato di sangue. Ancora più oscuri sono i segreti iscritti sulle carte...

In Inscryption bisogna:

Acquisire un mazzo di carte di creature del bosco tramite draft, chirurgia e automutilazione;

Svelare i segreti che si celano dietro le pareti della capanna di Leshy;

Imbarcarsi in un'odissea inaspettata e profondamente inquietante;

Potete scoprirne di più visitando il sito ufficiale del gioco, realizzato per ricordare i vecchi PC della fine degli anni '90.