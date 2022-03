Inscryption, l'oscuro gioco di carte horror ottiene l'espansione gratuita 'Kaycee's Mod'

Il publisher Devolver Digital ha annunciato l'espansione Kaycee's Mod per Inscryption, l'oscuro gioco di carte a tinte horror (ve ne avevamo parlato nelle nostra recensione).

Kaycee's Mod espande l'Atto I del gioco, il gioco di carte per la creazione di mazzi formato in una loggia molto inquietante, e lo trasforma in un roguelike autonomo. Anche se è esattamente come si presenta inizialmente il gioco normale, alcuni colpi di scena lo portano in una direzione molto più ampia. Ma dopo aver visto la risposta positiva ricevuta dal gioco di carte e dall'atmosfera della sezione, lo sviluppatore Dan Mullins ha deciso di trasformare quel segmento in una modalità a sé stante.

Per chiunque non abbia giocato a tutto il gioco originale, il nome Kaycee potrebbe sembrare un po' un mistero. Ma sulla base della narrativa di Inscryption, Kaycee era un programmatore della versione nell'universo di Inscryption che ha scoperto che c'era un oscuro segreto dietro il gioco. Secondo la tradizione, ha creato una mod del gioco per esporre questi segreti, che potrebbero essere l'origine di questa "mod".

Kaycee's Mod sarà disponibile gratuitamente per chiunque possieda Inscryption su Steam. Lo scorso anno l'espansione era disponibile in versione beta.

Fonte: GameInformer