Inscryption è una perla che ha venduto più di un milione di copie

Inscryption, l'ultimo gioco di Daniel Mullins - creatore di Pony Island - ha già venduto oltre un milione di copie. Lo ha annunciato Devolver Digital, il suo editore, sul suo account Twitter.

"L'ermellino vuole che tu sappia che Inscryption ha superato il milione di copie vendute. Grazie a tutti voi, i coraggiosi scoiattoli e il brillante Daniel Mullins" si legge nel tweet. Questa è una buona notizia, essendo un gioco indipendente, ma che ha affascinato molti giocatori.

"Dal creatore di Pony Island e The Hex arriva l'ultima dichiarazione d'amore ai videogiochi fondicervello e autodistruttiva. Inscryption è un'odissea fatta di cupe carte dark che fonde un roguelike deckbuilder, enigmi in stile escape-room e l'horror psicologico in un frullato di sangue. Ancora più oscuri sono i segreti iscritti sulle carte" riporta la descrizione del gioco.

The stoat wants you to know that Inscryption has crossed one million copies sold.



Thanks to all of you, the brave squirrels, and the brilliant @DMullinsGames! pic.twitter.com/gC8TQi2Ol6 — Devolver Digital (@devolverdigital) January 5, 2022

Inscryption è disponibile su PC: se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla recensione curata da Alessandro Baravalle.

Fonte: Gamepur