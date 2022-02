Intel, AMD e TSMC interrompono le vendite di semiconduttori in Russia

L'industria tecnologica globale sta rispettando le sanzioni imposte alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Mentre il mondo sta già affrontando una massiccia carenza di chip, le sanzioni imposte dal governo degli Stati Uniti includono hardware prefabbricato, oltre a componenti come i semiconduttori.

Intel in una recente dichiarazione afferma: "Intel rispetta tutte le normative e le sanzioni applicabili all'esportazione nei paesi in cui opera, comprese le nuove sanzioni emesse dall'OFAC [Office of Foreign Assets Control] e le normative emesse dal BIS [Bureau of Industry and Security]". Secondo quanto riferito, anche il più grande concorrente della società, AMD, ha interrotto tutte le vendite in Russia.

Oltre alle due società menzionate, anche Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, uno dei maggiori produttori di chip al mondo, ha cessato le vendite in Russia come indicato dal Ministero dell'Economia di Taiwan. "I produttori di semiconduttori domestici hanno anche affermato che rispetteranno le leggi e coopereranno strettamente con le misure del governo", ha affermato il ministero in una nota.

Diverse entità nel settore dei videogiochi stanno anche cercando di aiutare in ogni modo possibile. GOG sta donando tutte le entrate guadagnate tramite gli sviluppatori che supportano i soccorsi in Ucraina, Ubisoft ha istituito un piano dettagliato per assistere il proprio personale nel paese e Bungie e CD Projekt Red hanno fatto donazioni in denaro per i soccorsi.

Fonte: KitGuru