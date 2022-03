Intel Arc A-Series svelata ufficialmente

Dopo tanto chiacchiericcio ecco finalmente svelata la nuova scheda video Intel, della Serie A. Parliamo del campo di Nvidia RTX 3070 circa, ma con a disposizione 16GB di VRam, e arriverà questa estate accompagnata da XeSS, la tecnologia di upscaling proprietaria.

La scheda video si presenta molto classica, con due ventole sullo stesso piano e con uno spessore che dovrebbe occupare solo due slot. Parliamo chiaramente di quella che potremmo definire "founders edition", proposta in edizione limitata e che sarà accompagnata dalle varie versioni terze parti che ne cambieranno forma e potenzialità.

Per quanto riguarda XeSS, è già supportato da venti giochi come Shadow of the Tomb Raider, Grid Legends e Death Stranding Director's Cut e punta a divenire un rivale diretto di Nvidia DLSS e della nuova versione di FSR AMD. I primi pareri sembrano molto positivi ma saranno i primi benchmark ufficiali a dirci se Intel ha imboccato la strada giusta. Non dimentichiamo infatti che poco tempo dopo queste schede video, sarà il turno della serie 4000 di Nvidia e probabilmente delle nuove AMD.

Fonte: PCGamer