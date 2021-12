Intel Arc Alchemist sono pronte, ma quando arriveranno?

Il Consumer Electronics Show 2022 è ormai vicinissimo e ci si attendono grosse novità da tutti i competitor, da Nvidia, AMD e soprattutto Intel, che dopo aver recuperato terreno sul fronte CPU è pronta a dare ufficialmente battaglia anche sul fronte Schede Video, con le sue nuove Arc Alchemist.

A CES 2022 vedremo dunque le nuove GPU accompagnate da tantissime informazioni, benchmark, prezzo e data di lancio. Sì, ma quando? È già praticamente sicuro che l'uscita di Arc Alchemist non avverrà a gennaio, come preventivato da molti rumor gli scorsi mesi, spostandosi probabilmente verso marzo, attaccando il mercato con due schede video di fascia media.

Come avvenne per AMD infatti, anche Intel sembra seguire la stessa traccia, inserendosi nella parte più complessa del mercato con un modello da 16 GB VRAM da 512 euro, per scontrarsi direttamente con RTX 3070 e un modello da 12, a 389 euro, puntando la 3060. L'arrivo di Intel Arc Alchemist cambierà totalmente l'approccio all'acquisto, con un terzo competitor che in qualche modo, farà anche abbassare i prezzi della concorrenza.

Fonte: ithome.com