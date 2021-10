Intellivision Amico non è nemmeno uscito ma i giochi basati su NFT sono già in vendita

Intellivision Amico è un nuovo sistema piuttosto interessante che sta arrivando sul mercato, una console di gioco incentrata su contenuti "adatti alle famiglie" che ricorda un mix tra Wii e Wii U nel concetto. Detto questo, ha anche avuto la sua parte di problemi; ci sono stati litigi online, polemiche su alcuni degli sviluppatori coinvolti nel progetto e molteplici rinvii.

Al momento il sistema non ha ancora una data di uscita, ma ha in vendita un set di giochi chiamata "Limited Collector's Boxed Edition". Una mossa particolarmente strana visto che la console non è ancora uscita. Disponibili 50.000 unità, all'interno di questa edizione limitata ci sono otto giochi, suddivisi in un pacchetto unico al prezzo di 149,99 dollari o due volumi con quattro giochi ciascuno al prezzo di 79,99 dollari.

Ciò che è piuttosto particolare è il dettaglio di come funzionerà il supporto fisico nel sistema. È risaputo da tempo che Intellivision Amico avrà il supporto RFID (identificazione a radiofrequenza), una tecnologia comunemente utilizzata per la tracciabilità e il monitoraggio delle merci. Le schede di gioco non funzionano come supporti fisici come un disco o una cartuccia; invece verrà scansionato sul sistema che permetterà così il download.

La scansione della carta la rende anche un NFT (non fungible token) sul sistema, con la copia digitale che viene quindi gestita nella blockchain. Così facendo in in teoria, la scheda di gioco può essere utilizzata su più sistemi, con la carta che trasferisce la proprietà al sistema utilizzato. Il vantaggio citato è che è più facile spostare il download tramite questa scheda rispetto agli acquisti digitali che normalmente effettuiamo su eShop, PSN o Xbox Store.

Della tecnologia blockchain dei bitcoin e degli NFT se n'è parlato molto, soprattutto per il loro impatto ambientale e per la mancata regolamentazione.

Fonte: Kotaku