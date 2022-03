Intellivision interrompe la sua ultima campagna di raccolta fondi per la console Amico

Intellivision ha interrotto la sua ultima campagna di raccolta fondi per la console Amico, aumentando ancora più campanelli d'allarme sul futuro travagliato della macchina.

L'Amico, progettata come una console a basse specifiche con un focus sulla famiglia, è stata annunciata nel 2018 e inizialmente doveva arrivare nell'ottobre 2020. Tuttavia, da allora la macchina è stata rinviata tre volte, senza ancora alcun segno di un lancio in vista. Peggio ancora, un recente deposito della SEC ha evidenziato un "debito significativo" per Intellivision e ha suggerito che, non avendo realizzato entrate sin dal suo inizio, la società potrebbe non essere in grado di operare oltre luglio 2022 senza fondi aggiuntivi, nonostante siano ancora in corso 6.000 preordini per Amico.

Il deposito di Intellivision alla SEC ha preceduto un altro round di raccolta fondi per Amico, in cui la società stava cercando di raccogliere $5 milioni di capitale tramite Start Engine. A 21 giorni dall'inizio della campagna, tuttavia, Intellivision l'ha ora chiusa, raccogliendo solo $58.001 da 54 investitori.

Nel febbraio di quest'anno - in seguito all'annuncio che il CEO di Intellivision Tommy Tallarico aveva lasciato il suo ruolo - la società ha fornito un aggiornamento, insistendo che la produzione di Amico era appena iniziata. Tuttavia, con luglio sempre più vicino e solo $58.000 aggiunti alle casse di Intellivision a seguito della sua campagna di finanziamento recentemente interrotta, il futuro del dispositivo sembra seriamente a rischio.

Fonte: Eurogamer.net.