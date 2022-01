iOS e Android avranno un rivale? In India si pensa a un nuovo sistema operativo

Come certamente saprete, iOS e Android sono i sistemi operativi più diffusi sui dispositivi mobile e smartphone, ma sembra che all'orizzonte ci sia un terzo sistema operativo che, forse, potrebbe essere in grado di rivaleggiare con i due OS.

In india ci sarebbe un piano per la progettazione di un nuovo sistema operativo. Ne ha parlato il ministro dell'Elettronica e IT Rajeev Chandrasekhar a The Economic Times.

Chandrasekhar ha dichiarato che esiste un piano del Governo per dare vita a un OS tutto nuovo in collaborazione con startup e istituzioni accademiche:

"Non esiste un terzo sistema operativo per mobile. Il governo indiano ha molto interesse nel creare un nuovo sistema operativo per smartphone. Ne stiamo parlando, stiamo esaminando un piano preciso".

In realtà, in passato abbiamo già visto altri OS oltre a iOS e Android. Probabilmente, molti di voi ricorderanno Windows Phone, HarmonyOS per Huawei in Cina o il sistema BlackBerry.

Sarà interessante capire come si evolverà la situazione e se, effettivamente, l'India sarà in grado di lanciare un terzo OS.

Fonte: Economictimes.