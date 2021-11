iPhone con USB-C è stato venduto all'asta per la bellezza di $86.000!

Gli utenti iPhone chiedono da anni che Apple lanci una volta per tutte un modello con porta USB-C e non c'è da stupirsi, tenendo conto dei progressi che si sono visti ultimamente nell'ecosistema dell'azienda. Da MacBook a iPad Mini, Apple ha migrato alcuni dei suoi dispositivi su USB-C per un po' di tempo, ma l'iPhone continua a resistere.

Tempo fa, è stato dimostrato che non è impossibile per un iPhone avere una porta USB-C, dal momento che sulle reti è apparso un iPhone X che era stato modificato per contenere proprio questa porta, in sostituzione della porta Lightning originale. Come previsto, non è stato un compito facile, ma dopo una buona dose di reverse engineering e persino la modifica del telaio del terminale per adattare il connettore, la finitura finale sembra fatta in fabbrica.

Ora, il creatore di questo progetto ha messo all'asta l'iPhone su eBay. Incredibilmente l'asta si è conclusa con 116 offerte, con quella vincente che si è portata quindi a casa l'iPhone X modificato ad un prezzo di 86.001 dollari. Qui di seguito potete vedere un video del creatore che mostra il processo.

"Sento un forte senso di realizzazione. Ho dedicato molto tempo a questo accanto ai miei studi, ma non mi sarei mai aspettato che sarebbe decollato come è successo. Mi rende molto motivato ad affrontare altri progetti simili" ha dichiarato il creatore dopo che l'asta si è conclusa. "Credo che ora il genio sia uscito dalla bottiglia e vedremo apparire la stessa modifica per altri modelli di iPhone. Probabilmente non sarò io a farlo perché mi concentrerò su altri progetti riguardanti la riparabilità, la sostenibilità e la privacy. Saranno ancora legati ad Apple nel prossimo futuro".

