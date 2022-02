It Takes Two festeggia il 'Two's Day' con sconti e novità per tutti i giocatori!

Attraverso un comunicato stampa, Hazelight Studios ed EA annunciano un particolare evento per It Takes Two. Oggi è il Two's Day e per celebrare questa giornata, il titolo creato da Josef Fares sarà disponibile su tutte le piattaforme con uno sconto del 60%.

Miglior gioco dell'anno ai Game Awards, It Takes Two è un'emozionante avventura in co-op che vede i giocatori calarsi nei panni di Cody e May, una coppia in conflitto che si trasforma in bambole attraverso mezzi magici sconosciuti. I giocatori devono aiutarli a superare le loro differenze mentre si fanno strada attraverso un viaggio pieno di gameplay allegramente dirompente e momenti oltraggiosi e sentiti, che mettono alla prova la loro collaborazione.

Che sia sul divano o in co-op online con il gioco in split-screen, It Takes Two ha riunito persone da tutto il mondo. Per questo, si celebra il Two's Day, diffondendo l'amore con alcune sorprese sui canali social di EA Originals. Il team invita anche i nuovi giocatori a partecipare all'avventura con It Takes Two in vendita su tutte le piattaforme. Con il Friend's Pass, è possibile condividere gratuitamente con un altro giocatore questa strabiliante avventura in co-op.

Dato che due è sempre meglio di uno, martedì 22/2/22 ci sarà anche una seconda celebrazione del Two's Day. Non solo ma il team celebrerà anche San Valentino con tantissime sorprese.